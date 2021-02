Cai de andaime e morre no hospital do Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 21:49 Facebook

Um trabalhador da construção civil morreu, nesta tarde de segunda-feira, no Hospital Santa Isabel, Marco de Canaveses, para onde tinha sido levado pelos colegas após um acidente de trabalho. O acidente terá ocorrido cerca das 16 horas, na união de freguesias de Várzea, Aliviada e Folhada.

A vítima, João "Natalina" Bessa, 64 anos, de Rio de Galinhas, da freguesia do Marco, terá caído de um andaime, numa obra particular, no lugar de Gouveia, segundo indicou ao JN uma fonte próxima do operário, sem precisar a altura da queda.

Os Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses foram acionados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para o Hospital da Misericórdia do Marco de modo a conduzirem o trabalhador acidentado à urgência do Hospital de Penafiel. "À nossa chegada, a vítima teve uma PCR [paragem cardiorrespiratória] que seria fatal, apesar das manobras de reanimação", disse Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros do Marco ao JN.

O óbito acabou por ser declarado no hospital pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa que, entretanto, também tinha sido acionada para a unidade de saúde marcuense.