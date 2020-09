Câmara do Marco assume descentralização da educação em plena pandemia

A.O. Hoje às 14:14 Facebook

Os auxiliares de ação educativa das escolas no concelho do Marco de Canaveses passam a depender hierarquicamente da Câmara Municipal no âmbito do processo de descentralização de novas competências na área da Educação, delegadas pelo Governo.

A nova realidade implica que os 283 funcionários passem do quadro do Ministério da Educação para o da Câmara Municipal, mas também a gestão e manutenção dos edifícios escolares e a organização dos transportes são outras das competências que passam da tutela governativa da educação para a autarquia.

A autarca socialista Cristina Vieira admite uma maior responsabilidade, mas diz "estar certa" que com esta gestão de proximidade será possível "fazer mais e melhor", afirmou dirigindo-se aos novos funcionários municipais.

A autarca tem-se desdobrado em reuniões nos diferentes Agrupamentos para preparar o novo ano escolar. Mais de 1,6 milhões de euros é o montante que a Câmara Municipal tem reservado para investir em Educação em 2020/21 no transporte escolar e circuitos especiais de transporte, nas refeições escolares, na dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular, na componente de Atividades de Animação e Apoio à Família, na aquisição de Equipamento de Proteção Individual e serviços de limpeza e higienização, decorrente da necessidade do tempo de pandemia.

Neste montante, ressalva a autarca, não está contabilizado o que se prevê investir na renovação e requalificação dos edifícios escolares nem os salários dos novos funcionários.

"Este investimento na Educação é fundamental para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar, e vem reforçar e alargar o apoio às famílias, numa política de continuidade e construção da escolaridade para todos e de contributo para a redução do abandono escolar", reforça a presidente.