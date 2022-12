Câmara do Marco compra fábrica para centro multiusos

António Orlando Hoje às 20:17 Facebook

A aquisição das instalações da Fábrica da Moagem do Marco, conhecida por Electro Moagem do Marco, no lugar da Estação, foi negociada pela Câmara do Marco de Canaveses por 1,7 milhões de euros. "É uma oportunidade imperdível de adquirir e requalificar um edifício que marca o imaginário dos marcuenses", considera a Câmara presidida por Cristina Vieira (PS).

A proposta de compra teve a abstenção do PSD/CDS e de Bruno Magalhães, o vereador PS a quem a presidente da Câmara retirou os pelouros. Este último entende que "apenas existe um conjunto de intenções para ocupar aquele espaço"", argumento que também terá sido usado pela coligação. Francisco Vieira, líder da coligação, não respondeu aos contactos do JN.

A autarquia diz que o espaço com 5820 m2 de área irá acolher "um centro multifacetado" de desenvolvimento ao nível da economia, formação e cultura, nomeadamente uma academia profissional, formação pós-secundária não superior (cursos de especialização tecnológica) e um anfiteatro.