Câmara do Marco garante que fez o maior investimento da década

Foi aprovado na última reunião do Executivo Municipal, com os votos a favor do PS, do vereador independente e a abstenção do PSD, a Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano Financeiro de 2020 da Câmara. Prazo médio de pagamento aos fornecedores é de oito dias.

Os documentos da conta da gerência da Câmara do Marco de Canaveses levados à reunião do Executivo Municipal mostram que, em 2020, a despesa da Câmara totalizou cerca de 26,6 milhões de euros, verificando-se um aumento de 2,2% (+580 mil euros) no montante total de despesa executada, sendo que o montante executado no Plano Plurianual de Investimentos do Município (PP) representa cerca de 6,6 milhões, uma variação positiva no investimento municipal de mais 12,2% em relação a 2019.

No domínio das Infraestruturas Rodoviárias, no valor global de 1,8 milhões de euros, destaque para o valor de 754 mil euros investidos nas empreitadas realizadas nas designadas Obras de Proximidade em todas as freguesias, nomeadamente pavimentação a cubos e em betuminoso, e a construção de muros de suporte em alvenaria de granito, "o que representa mais do dobro do compromisso assumido com as Juntas de Freguesia no início deste mandato", pode ler-se em nota remetida às redações pela autarquia.

"Seguindo a política assumida desde outubro de 2017", por parte do Executivo Municipal, "e tendo consciência do impacto das medidas de combate à pandemia" covid-19 no tecido empresarial, "foi mantido o esforço de proceder à manutenção de baixos níveis de endividamento ao nível dos fornecedores, o que é também demonstrado no reduzido prazo médio de pagamento aos nossos fornecedores, que foi de 8 dias no ano de 2020", explica a fonte.

O património imobiliário do Município cresceu 4,2%, mais cerca de 3,7 milhões de euros. Esta valorização decorre da regularização e registo de diversos bens imóveis "resultado do esforço empenhado do Município, na inventariação, registo e regularização do património municipal".

A Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano de 2020 será submetida à aprovação da Assembleia Municipal em sessão a realizar este mês de junho.

Num ambiente de incerteza, em que a pandemia tudo condicionou, o Município ao mesmo tempo que implementava um Plano de Intervenção Social e Económico, com um conjunto de medidas de apoio às famílias, às empresas e ao emprego, pretendeu também continuar a ser um fator dinamizador do investimento e da economia local, implementando um plano de obras públicas que, pelo segundo ano consecutivo, é o maior investimento desta Câmara Municipal nos últimos 10 anos", realça Cristina Vieira, a socialista que preside à Autarquia e à qual já anunciou a recandidatura.

A Autarca garante que o forte investimento "foi possível sem colocar em causa a trajetória do rigor nas contas, que nos acompanha desde 2017 e que estamos certos permitirá que o Município enfrente a incerteza do futuro próximo, mais e melhor preparado para servir os marcuenses", acrescenta.