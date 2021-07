Câmara do Marco suspende animação alternativa às Festas do Concelho

António Orlando Hoje às 00:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Marco de Canaveses decidiu suspender o Ritmos de Emoção e o Parque de Diversões, programação de animação minimalista que iria funcionar como alternativa às festas da Cidade que habitualmente se realizam nesta época do ano e que tinham sido canceladas pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia.

Agora, face à evolução da situação epidemiológica no concelho nas últimas semanas e aos dados revelados na quinta-feira, a Subcomissão de Acompanhamento para a Covid-19, onde tem assento a autarquia, decidiu "suspender" todas as atividades do programa Ritmos de Emoção e Parque de Diversões no Largo da Feira, "por tempo indeterminado, até nova avaliação".

"O Município está atento, como sempre esteve desde o início da pandemia, e não hesitará em atuar, em qualquer circunstância, em defesa da saúde pública e da salvaguarda dos superiores interesses de todos os marcuenses", pode ler-se em comunicado emitido pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses.

A realização do programa alternativo, com animações pontuais e de menor dimensão que o habitual e que arrancava nesta sexta-feira, explica a câmara, "ia ao encontro do que estava a acontecer um pouco por todo o país, com a retoma progressiva das atividades culturais e económicas".

A Câmara Municipal do Marco de Canaveses, acrescenta que "tinha preparadas as atividades e organizado, com a antecedência que estas organizações exigem, um conjunto de espetáculos com artistas locais no sentido de promover a retoma económica e social possível nesta fase". Porém, como se percebe, o agravar da situação epidemiológica obrigou a novo confinamento das atividades de grupo.

De acordo com o revelado pelo Governo no final do último Conselho de Ministros, Marco de Canaveses está no grupo dos concelhos em risco de Alerta por causa do índice de transmissibilidade do SARS - CoV-2. No relatório da Direção Geral de Saúde (DGS), tornado público esta sexta-feira, o concelho marcuense, nos últimos 14 dias, registou um índice de transmissibilidade de 180 casos por 100 mil habitantes.