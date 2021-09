Canil do Marco está sobrelotado e veterinário de baixa há um ano

António Orlando Hoje às 13:33 Facebook

Dos 200 cães acolhidos, 80 estão por esterilizar. Associação pede apoio para castrar animais domésticos.

O elevado número de eutanásias no Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) do Marco de Canaveses - 122 em 2021, o valor mais alto no Norte e segundo mais elevado do país -, é justificado pela Câmara local com aquilo que genericamente diz a lei. Ou seja, refere a Autarquia em resposta ao JN, a eutanásia é aplicada "por razões que se prendem com o estado de saúde ou o comportamento dos animais, aplicando-se, por exemplo, a animais vítimas de atropelamentos ou (...) a animais agressivos".

O CROA Marco (antigamente designado por canil municipal) está inserido no Centro de Bem Estar Animal (CBEA), inaugurado em julho de 2017 na freguesia de Vila Boa do Bispo, e praticamente desde que começou a funcionar está sobrelotado. A lotação é de 160 animais mas, atualmente, as boxes dão abrigo "a mais de 200" canídeos. Destes, cerca de 80 animais estão por esterilizar.