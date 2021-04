Carro novo para Equipa de Cuidados Continuados Integrados do Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 18:01 Facebook

A Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) do Centro de Saúde do Marco de Canaveses recebeu esta terça-feira as chaves de uma viatura para ser preferencialmente usada pelo fisioterapeuta nas deslocações às residências dos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que estão a receber apoio domiciliário.

A viatura oferecida pela Câmara do Marco de Canaveses "vai ser uma enorme mais valia pelo facto de termos uma lotação de 15 camas e 11 delas serem da área da reabilitação", explica Teresa Moreno, diretora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega | Baixo Tâmega.

O novo carro "vai permitir rentabilizar melhor o tempo, porque são muitos os doentes espalhados pelo concelho com uma área de 209 km2 onde vivem 53.450 pessoas e estas intervenções são demoradas", disse a responsável.

A compra do automóvel elétrico foi financiada em 50% pelo Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, a que a Câmara marcuense se candidatou. "Este é um compromisso que a autarquia assumiu com a área da Saúde, o de oferecer uma viatura para a Equipa de Cuidados Continuados, que faz assistência aqui no Marco a 15 utentes que estão em casa e precisam de reabilitação", justificou Cristina Vieira.

A Presidente da Câmara lembrou ainda o desígnio do Município em apostar em viaturas mais sustentáveis e amigas do ambiente.