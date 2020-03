Centro de saúde de Marco de Canaveses fechado devido a suspeita de coronavírus

António Orlando Hoje às 18:07 Facebook

A Unidade de Saúde Familiar Terras do Românico na freguesia de Santo Isidoro e Livração, no concelho de Marco de Canaveses, está fechada devido a uma suspeita de coronavírus.

O JN conseguiu apurar que o fecho do centro de saúde foi motivado por um caso suspeito de infeção pelo Covid-19: uma mãe dirigiu-se à Unidade de Saúde Familiar Terras do Românico, no Marco de Canaveses, com duas crianças, pelo que uma delas apresentava sintomas de gripe.

O encerramento da unidade deveu-se ao facto de o pai da criança ser motorista de longo curso.