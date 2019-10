Choque entre automóvel e autocarro faz dois feridos no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 11:39 Facebook

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro, esta terça-feira de manhã, na EN211-2, provocou dois feridos, na Searinha, Marco de Canaveses.

O condutor do ligeiro fraturou dois membros e o motorista do autocarro, da empresa Transdev, foi conduzido ao hospital com queixas na cervical. "Aparentemente não será nada de grave, foi para o hospital por uma questão de precaução. Já o condutor do ligeiro, não correndo risco de vida, tem múltiplas fraturas num braço e numa perna", explicou ao JN Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros do Marco de Canaveses.

Ambas as vítimas foram encaminhadas para a urgência do Hospital Padre Américo, unidade em Penafiel do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O autocarro, que circulava sem passageiros, seguia em direção a Baião, enquanto o ligeiro se dirigia para a cidade do Marco de Canaveses. O alerta foi dado cerca das 9.30 horas.