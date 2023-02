Circulação em rua do Marco de Canaveses alterada com aval de Siza Vieira

A circulação rodoviária na rua Eng. Carneiro Geraldes, na cidade do Marco de Canaveses, faz-se agora em sentido único, na direção Igreja de Santa Maria - Alameda Dr. Miranda da Rocha, com o acesso à via a fazer-se pela rua da Santa Casa da Misericórdia.

A intervenção, levada a cabo pela autarquia através de uma empreitada de requalificação, permitiu criar um corredor viário (até aqui era pedonal), mas carecia, até agora, do aval do arquiteto Siza Vieira, que sempre se mostrou desfavorável quanto a uma intervenção do género naquele local, pela proximidade do complexo da Igreja de Santa Maria que foi desenhado por si.

"É verdade que, nos últimos 15 anos, o arquiteto Siza Vieira não tinha mostrado abertura para permitir a circulação automóvel nesta zona. Contudo, apresentámos alguns argumentos aos quais foi sensível, nomeadamente a mobilidade, mas também a visibilidade da própria igreja", realça a autarca, Cristina Vieira.

Além do trânsito num só sentido, a rua Eng. Carneiro Geraldes dispõe agora também de um "Kiss & Ride" junto à EB1 do Marco, isto é, uma via que permite aos condutores deixar os alunos na escola de forma segura e rápida.

"Com esta via, sem saírem do veículo, os condutores não efetuam paragens prolongadas, contribuindo para a redução das filas de espera e estacionamento em paralelo na faixa de rodagem, evitando o atravessamento dos alunos entre os veículos, e aumentando, consequentemente a segurança dos utilizadores da passadeira", explica fonte municipal.

A obra de requalificação foi orçada em 284 mil euros e integrou o Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU). Foi considerada estruturante para a mobilidade naquela área da cidade, atendendo a que, nesta zona, além da habitação social, há uma escola básica, uma escola secundária, um lar da terceira idade, um jardim de infância e um ATL.