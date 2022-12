Cobertor elétrico incendeia-se em cama de idosa doente no Marco de Canaveses

Um incêndio, que terá tido origem num cobertor elétrico, provocou, esta terça-feira de manhã, ferimentos ligeiros numa idosa, em Rio de Galinhas, no concelho do Marco de Canaveses. O alerta foi dado às 6.15 horas.

A vítima, de 80 anos, acamada, sofreu ferimentos ligeiros e inalação de fumos, tendo sido levada pelos Bombeiros do Marco de Canaveses para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, após assistência da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

"Quando chegámos ao local, a senhora já tinha sido retirada para fora da habitação, presumivelmente por vizinhos", admitiu ao JN Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses.

O responsável explicou ainda que o cobertor elétrico, que aquecia a vítima na cama, "ardeu todo, o que originou a libertação de muito fumo". As paredes da casa ficaram parcialmente negras por causa do fumo.

A operação de socorro contou com nove bombeiros apoiados por três viaturas. A GNR esteve no local no apoio ao socorro e ao registo da ocorrência.