Coligação PSD/CDS faz queixa de ministro que empunhou revista polémica em comício

A Coligação PSD/CDS no Marco de Canaveses anunciou, em comunicado, que apresentou esta sexta-feira queixa na Comissão Nacional de Eleições (CNE) e no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) contra o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e contra a presidente da Câmara do Marco de Canaveses, Cristina Vieira, depois de na quinta-feira o governante se ter deslocado ao concelho para participar num comício da candidata socialista.

A Coligação de Direita alega que "a visita do governante" Pedro Nuno Santos, "em campanha", foi feita para "fazer falsas promessas, garantindo casas, uma estrada e um viaduto, quando não apenas não está em condições de o fazer como o faz ilegalmente", pode ler-se no documento enviado às redações.

Para a coligação PSD/CDS, o ministro e a presidente da Câmara "não se ficaram pela flagrante violação da Lei, houve uma reincidência, depois da Comissão Nacional de Eleições ter já notificado a autarca, por duas vezes, por ter publicado uma revista municipal onde ela e o ministro aparecem na capa, em finais de agosto -, desta vez, desafiaram mesmo as autoridades, ao empunharem a ilegal revista no palco de uma ação de campanha".

Pedindo um procedimento urgente à CNE, a candidatura de Maria Amélia Ferreira acrescenta que "existem indícios, como fotografias publicadas pelo próprio Partido Socialista, que a campanha da atual presidente da Câmara distribui materiais de propaganda eleitoral com a própria revista, o que é agora legitimado por um membro do Governo de forma desafiante e vergonhosa".