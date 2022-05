Colisão mata homem de 33 anos e fere casal de idosos

Um homem, de 33 anos, morreu e duas pessoas ficaram feridas este domingo numa colisão entre dois veículos ligeiros ao quilómetro 4.4 da EN211, em Constance, no Marco de Canaveses. O alerta foi dado cerca das 18.30 horas.

Os feridos, com idades compreendidas entre 70 e 80 anos, foram transportados para a urgência do hospital Padre Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) em Penafiel.

A principal vítima deste acidente conduzia uma carrinha, de cor branca, no sentido Penafiel-Marco que se terá despistado e indo embater num SUV cinzento que fazia o percurso inverso.

"À nossa chegada o ferido mais grave estava em PCR [paragem cardiorespiratória]. Para que fosse possível às equipas de socorro tratar a vítima foi necessário desencarcerar a vítima. O óbito acabaria por ser declarado no local pela equipa médica da VMER de Guimarães", explicou ao JN, Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses.

No local, a prestar socorro às vítimas, estiveram 18 operacionais apoiados por 12 veículos, entre Bombeiros, VMER, SIV de Amarante e GNR (Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV e posto territorial do Marco).