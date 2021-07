Concurso de vinhos do Marco de Canaveses arranca sexta-feira

António Orlando Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Concurso Vinhos do Marco, promovido pela autarquia há 23 anos, vai realizar-se esta sexta-feira na Casa de Quintã, em Soalhães, Marco de Canaveses, com o objetivo de dar visibilidade à imagem comercial dos vinhos do concelho.

Para a edição deste ano, estão inscritos nesta edição 27 vinhos, numa única categoria que engloba brancos, rosés e tintos, de colheitas entre 2017 e 2020. Um painel de jurados de diversas regiões de Portugal - Verdes, Douro, Beira Interior, Bairrada, Távora, Varosa e Tejo - irá avaliar os vinhos a concurso.

O evento procura promover, junto de especialistas, a produção endógena deste setor estratégico e as potencialidades vinícolas do concelho.

"Apesar das restrições impostas pela pandemia de covid-19, o concurso irá manter-se num formato que garante o cumprimento das normas de saúde pública em vigor, tal como havia acontecido em 2020, procurando apoiar os produtores locais e eleger, pelo 23.º ano consecutivo, os melhores vinhos do concelho", explica fonte municipal.