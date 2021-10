Convento de Alpendurada vai a leilão por 15 milhões de euros

Antonio Orlando Hoje às 07:54 Facebook

Antigo mosteiro do Marco de Canaveses, que é agora hotel, alvo de hipoteca, após incumprimento de empréstimo contraído por sociedade.

O Convento de Alpendurada, no Marco de Canaveses, está à venda em leilão online pelo preço-base de 15 milhões de euros. O leilão, a decorrer desde o dia 30 de setembro, surge na sequência de um empréstimo obrigacionista de quatro milhões de euros. Termina às 10.30 horas da próxima terça-feira. O imóvel transformado em hotel foi avaliado, há sete anos, em 22 milhões de euros por uma empresa de consultoria fiscal.

O empréstimo obrigacionista foi contratualizado pela empresa turística do Convento de Alpendurada que tinha entre os administradores o empresário Taveira da Mota, presidente do Boavista F. C. no início da década de 1980 e que entretanto faleceu. A detentora do imóvel deu o convento como garantia à operação financeira "até ao montante de seis milhões de euros" para fazer face "à necessidade premente de liquidez da sociedade que só assim poderia prosseguir a sua atividade", pelo ler-se nos autos do processo.