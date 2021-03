Cristina Vieira recandidata-se à Câmara do Marco de Canaveses 

Antonio Orlando Hoje às 15:38 Facebook

O nome de Cristina Vieira, atual presidente da Câmara do Marco de Canaveses, foi aprovado, por maioria, pela concelhia do PS como recandidata a um novo mandato.

Depois de ter feito história em 2017, ao vencer as eleições autárquicas por maioria (com 44,21% dos votos), desalojando o PSD do poder, a socialista foi de novo indicada pelos camaradas da concelhia como candidata às próximas eleições autárquicas.

Na reunião da Comissão Política Concelhia de Marco de Canaveses do PS que decorreu este sábado, 13 de março, o nome de Cristina Vieira foi sufragado com 27 votos a favor e um nulo.

Em nota da Federação Distrital do PS/Porto, pode ler-se que "passados cerca de três anos e meio de mandato, a gestão de Cristina Vieira cumpriu ou tem em execução 74 dos 78 compromissos assumidos com o eleitorado, incluindo o da isenção de ligações às redes de água e saneamento".

Cristina Vieira, 46 anos, é licenciada em Sociologia e pós-graduada em Gestão de Empresas Sociais. Profissionalmente, é Consultora de Certificação de Qualidade no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

No PS, é membro da Comissão Nacional e da Comissão Política Distrital. É, desde 2013, presidente da Comissão Política Concelhia do PS Marco de Canaveses, tendo sido reeleita para um terceiro mandato em 2020. Foi presidente da Junta de Freguesia de Soalhães (2005-2017).

Refira-se que o PSD revelou que o seu candidato no Marco de Canaveses é também uma mulher, Maria Amélia Ferreira, atual provedora da Misericórdia local, antevendo-se, assim, uma luta no feminino pela presidência da autarquia marcuense.