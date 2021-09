Cristina Vieira reeleita no Marco com maioria reforçada

António Orlando Hoje às 20:42 Facebook

Junção do PSD com CDS, na coligação Mais Pelas Pessoas, liderada por Maria Amélia Ferreira, esteve muito longe de significar a soma de votos dos dois partidos alcançados em 2017.

"Eu hoje sou uma grande e verdadeira presidente de Câmara de proximidade", foi desta maneira que Cristina Vieira (PS) se dirigiu aos apoiantes que a aguardavam para a felicitar pela conquista de nova maioria à frente da autarquia do Marco de Canaveses. Logo a abrir, a socialista tratou de dar uma "estocada final" na principal adversária, Maria Amélia Ferreira, que se candidatava pela coligação Mais Pelas Pessoas PSD/CDS.

"É esse o meu compromisso, nunca faltarei, seja onde for. Contem connosco, ajudem-nos a liderar o Marco de Canaveses, porque com este Executivo do PS, todos contam e são importantes. Esta vitória vai permitir continuar aquilo que iniciamos há quatro anos, sem nunca, mas nunca, deixar ninguém para trás", disse.