Despiste mata condutor no Marco de Canaveses

Um automobilista de Cinfães morreu, esta madrugada de terça-feira, em consequência de um despiste na rua de Montedeiras, no concelho do Marco de Canaveses.

A vítima, um homem com idade entre os 50 e 60 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos depois de a viatura em que seguia, numa curva, ter tido uma saída de estrada e colidido com um poste.

O alerta foi dado por volta das 2.50 horas desta terça-feira e os Bombeiros de Marco de Canaveses foram encaminhados para o local com duas viaturas e sete operacionais.

À chegada ao local, os voluntários encontram a vítima fora da viatura, prostrada no chão, em paragem cardiorrespiratória, indicou uma fonte da corporação ao JN.

O automobilista ainda foi assistido pelas equipas de emergência da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Cinfães e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.