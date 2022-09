Pai e filho morrem num poço no Marco de Canaveses

Dois homens, 63 e 41 anos, respetivamente, pai e filho, morreram esta quinta-feira vítimas de inalação de gases, no fundo de um poço, em Oliveira, Soalhães, no concelho do Marco de Canaveses.

O alerta foi dado pelas 10.55 horas por um rapaz de 14 anos, neto e filho das vítimas. José Pinto, 63 anos, e Filipe Pinto, de 41 anos, limpavam um poço de água doméstica e terão sido surpreendidos pela acumulação de gases tóxicos.

Foram acionados para o local os bombeiros de Marco de Canaveses, INEM e a Guarda Nacional Republicana para o local.