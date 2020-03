Encontrado cadáver no rio Tâmega

Antonio Orlando Hoje às 12:55 Facebook

O corpo de um homem foi encontrado a boiar, no rio Tâmega, ao final da manhã desta terça-feira, no Marco de Canaveses.

A descoberta foi feita por um popular que circulava a pé no parque Fluvial do Tâmega.

O corpo "está em avançado estado de decomposição, não sendo possível, no local, determinar uma idade aproximada da vítima, sinal de que o corpo já estará na água há um bom par de dias", referiu Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses.

Mais tarde, o corpo foi removido para a delegação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Penafiel.

No local da ocorrência, além dos bombeiros esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e uma patrulha da GNR.