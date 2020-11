Feiras do Marco de Canaveses autorizadas pela autarquia

Antonio Orlando Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal do Marco de Canaveses "autoriza" a realização das feiras e mercados no concelho.

O município faz saber em comunicado que estão verificados as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela DGS, razão pela qual, e de acordo com o Governo, autoriza a realização da feira.

"Por parte da Câmara Municipal e das respetivas Juntas de Freguesia serão implementadas todas as medidas de segurança necessárias. Apela-se aos comerciantes e aos clientes que respeitem rigorosamente essas medidas, as quais serão devidamente fiscalizadas", pode ler-se no documento.

A principal feira no Marco de Canaveses realiza-se aos dias 3 e 15 de cada mês. A próxima realiza-se amanhã, terça-feira.