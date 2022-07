Festas do Marco regressam com muita música mas sem fogo de artifício

A cidade e concelho do Marco de Canaveses está em festa até dia 17 de julho, domingo, após a interrupção de dois anos ditada pela pandemia da covid-19.

O regresso promete levar milhares de pessoas ao centro da cidade, à custa de uma aposta redobrada no cartaz musical.

No programa destacam-se os concertos da Quinta do Bill (15/07) com a participação da Banda de Música de Vila Boa de Quires, António Zambujo, Bispo (16/07) e Amor Eletro (17/07), todos espetáculos no palco principal, localizado junto ao futuro Parque da Cidade onde está também montado o cenário do "palco 4630" reservado à atuação de Dj"s. Na primeira noite atuou David Carreira

No "palco jardim", no Jardim Municipal, atuam artistas do concelho e da região. Na primeira noite atuou a Tradição D´Ouro, a que nem os presidentes de Câmara, Cristina Vieira, e da Assembleia Municipal, Jorge Vieira, resistiram a um pezinho de dança. O Jardim Municipal, "também é palco" da 3.ª Festa dos Bons Petiscos e do Vinho Verde e da Feira de Artesanato.

Outro "grande momento" do programa de festividades, assim definido pela autarquia marcuense, será o Concerto "Gestos" que na noite de sexta-feira encerra o 3.º Estágio de Orquestra Sinfónica da Artâmega, com o Maestro Pedro Carneiro e o Solista de trompa Nuno Nogueira, na Igreja de Santa Maria.

Fazem ainda parte do programa festivo o XXIV Concurso de Vinhos do Marco, a comemoração do 5.º Aniversário da Delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro do Marco de Canaveses, que terá uma cerimónia denominada de "Noite dos Vencedores", para a qual foram convidados doentes oncológicos, em recuperação e recuperados, que levarão com eles pessoas que são, ou que foram, importantes no seu período de recuperação.

As cerimónias religiosas, em honra de Santa Marinha, realizar-se-ão no domingo, 17 de julho, com a entrada da Banda de Música de Vila Boa de Quires (9 horas), missa solene (11 horas), entrada da Fanfarra de Paços de Gaiolo (17 horas) e Majestosa Procissão em Honra de Santa Marinha (18 horas).

"Quisemos fazer corresponder as festas da cidade às expectativas dos marcuenses e acredito que isso vai acontecer. Após dois anos de interrupção, o público vai aderir com ainda mais entusiasmo e contamos receber milhares de visitantes", antevê, Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses.