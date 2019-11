Grupo de cidadãos lança petição pública pela construção do IC35

António Orlando Hoje às 15:37 Facebook

O atraso na construção do Itinerário Complementar (IC) 35, obra prometida há mais de 17 anos pelos diferentes Governos, levou um grupo de cidadãos de Marco de Canaveses a lançar uma petição pública pela construção daquela via.

A ideia é que através da petição, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, seja forçado a agendar uma nova discussão sobre o assunto.

"A aprovação unânime da Resolução 28/2001, publicada a 5 de abril de 2001 mostra bem da importância que então assumia a construção do IC 35, importância que apenas foi crescendo até a atualidade. É uma obra fundamental para Penafiel, Cinfães, Castelo de Paiva e Marco de Canaveses," lembra Samuel Vieira, porta-voz do grupo.

O primeiro signatário da petição adianta ainda que os sucessivos atrasos na construção deste troço contribuíram para a estagnação do desenvolvimento da região e perda de competitividade das empresas, nomeadamente, de extração de inertes que são o pulmão económico do Marco de Canaveses (Alpendurada) e de Penafiel (Rio de Moinhos).

"É urgente a construção da IC35, novamente adiada sob a justificação de não ter o número de veículos em circulação que a torne uma prioridade" pode ler-se na petição.

Recorde-se que a construção do IC35 foi prometida depois da queda da Ponte Hintze Ribeiro, que liga Entre-os-Rios a Castelo de Paiva. No entanto, apesar das reivindicações dos autarcas e população, a estrada nunca saiu do papel.