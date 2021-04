Homem em estado grave após acidente em Marco de Canaveses 

António Orlando Hoje às 18:41 Facebook

Um homem de 36 anos ficou esta quarta-feira gravemente ferido após a viatura que dirigia ter colidido com um poste de iluminação pública, em Vila Boa de Quires, no Marco de Canaveses.

O alerta foi emitido às 16.14 horas. O despiste terá sido originado por problemas de saúde do jovem automobilista.

"A vítima foi retirada da viatura em estado grave tendo sido encaminhada para a urgência do Hospital de Penafiel com acompanhamento médico do INEM", explicou Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros do Marco de Canaveses.

Não fosse o "amparo" do poste de iluminação e a viatura teria caído a uma vinha, cerca de três a cinco metros abaixo do nível da estrada.

Para o local do "acidente" foram mobilizados os Bombeiros Voluntários do Marco, com três viaturas e nove operacionais, VMER do Vale do Sousa e GNR.