Homem sofre ataque cardíaco ao volante e despista-se em Marco de Canaveses

Antonio Orlando Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um automobilista morreu ao início da tarde desta segunda-feira, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu quando se dirigia de carro na companhia da mulher para a cidade do Marco de Canaveses.

A esposa ficou ligeiramente ferida, na sequência do despista da viatura contra um muro que ladeia a Avenida Futebol Clube do Porto.

O óbito do homem, de 72 anos, natural da freguesia de Paredes de Viadores, foi declarado no local após a realização de manobras de reanimação executadas primeiro pelos bombeiros e depois pela equipa da emergência médica do Vale do Sousa.

O alerta foi dado pelas 12.24 horas. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A GNR tomou conta da ocorrência.