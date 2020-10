Hospital Santa Isabel com sete casos positivos de covid-19

Antonio Orlando Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas enfermeiras e cinco utentes do Hospital Santa Isabel, no Marco de Canaveses, testaram positivo ao novo coronavírus. A informação foi confirmada ao JN por Agostinho Marques Lopes, diretor clínico do hospital, propriedade da Santa Casa da Misericórdia local.

"Na terça-feira tivemos conhecimento de uma enfermeira que havia testado positivo, então, rapidamente acionámos o plano de contingência e testámos todo o staff e todos os utentes", explicou.

Do rastreio resultaram testes positivos numa segunda enfermeira e em cinco utentes idosos, que já estavam internados no hospital por outras patologias, no caso, três mulheres e dois homens. O mais velho tem 96 anos. "Estão todos assintomáticos e já se encontram isolados", afirmou o responsável clínico.

O isolamento, segundo Agostinho Marques Lopes, "foi fácil" de fazer porque estavam repartidos em apenas dois quartos. "Assim, bastou deslocá-los para o isolamento no topo da enfermaria não havendo necessidade de reajustar a ala", explicou.

Nas outras unidades da Santa Casa da Misericórdia, Unidade de Cuidados Continuados e Lar não há, até agora, registo de casos positivos. "Tivemos apenas um caso, no início da pandemia, no Lar. Na ocasião, o idoso foi isolado a tempo de propagar o contágio à restante comunidade do Lar e felizmente não houve mais nenhum caso de infeção pelo SARS-CoV-2", acrescentou diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia.

No concelho do Marco de Canaveses houve, na última semana, 121 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, à luz dos dados revelados na passa segunda-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS). O acumulado de casos de covid-19 no concelho marcuense estava nos 351 casos.