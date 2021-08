Incêndio destrói duas casas no Marco de Canaveses

António Orlando Ontem às 23:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio urbano ao início da noite desta segunda-feira destruiu duas habitações no largo do Conde de Ariz, na Feira Nova, na freguesia de Bem Viver, no concelho do Marco de Canaveses. O alerta foi dado às 20 horas.

Não há feridos a registar, mas os moradores, três adultos, o mais idoso na casa dos 60 anos e os mais novos com cerca de 40 anos, ficaram desalojados. O acidente, em fase de rescaldo, está a ser combatido pelos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses com um total de 20 operacionais e sete viaturas.

"Embora não exista uma confirmação oficial, tudo aponta para que as chamas tenham tido origem num curto circuito. Como se trata de habitações já com muitos anos, com muita madeira envelhecida, o fogo rapidamente ficou incontrolável destruindo por completo as duas habitações contíguas", explicou ao JN Ricardo Soares, presidente da Junta de Freguesia de Bem Viver.

Os desalojados deverão passar a noite em casa de familiares. "Há aqui uma boa rede familiar, em todo caso já foi acionada a Ação Social da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, para perceber as necessidades, para decidir como agir", acrescentou.

Cerca das 23 horas os bombeiros ainda permaneciam no local.