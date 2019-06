António Orlando Hoje às 15:16, atualizado às 15:48 Facebook

Um despiste na autoestrada 4 (A4), cerca das 12.30 horas, provocou três feridos ligeiros e o corte da circulação no sentido Porto-Vila Real ao quilómetro 44, em Constance, Marco de Canaveses.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros de Vila Meã e encaminhadas para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. A viatura onde seguiam as vítimas capotou.

Para o local o CDOS Porto mobilizou seis viaturas de socorro com 16 elementos dos voluntários de Vila Meã e INEM.