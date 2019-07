Albufeira do Tâmega acolhe Grande Prémio de Marco de Canaveses de Jet Ski

António Orlando Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Meia centena de pilotos de Jet Ski vão disputar na Albufeira do Tâmega o Grande Prémio de Marco de Canaveses de Jetski, a contar para a Copa Ibérica de Jet Ski, Campeonato de Portugal e Campeonato da Andaluzia.

Além da prova principal, que vai decorrer nos dias 13 e 14 de julho, com pilotos de equipas portuguesas e estrangeiras, o evento contará com sessões de exibição Freestyle e um espetáculo musical.

Paulo Couto, vereador do Desporto da Câmara do Marco de Canaveses, fala em "grandes expectativas". "O Marco é um território que dispõe de condições únicas para a prática de desportos náuticos e o interesse das Federações em manterem cá o evento é a prova do sucesso que temos alcançado. Serão seguramente dois dias de grande espetáculo", diz o autarca.

A competição é uma organização conjunta entre a Associação Jet Ski Motonáutica do Norte e a Câmara do Marco de Canaveses e é homologada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, pela Real Federación Española de Motonáutica e pela UIM - Union Internationale Motonautique.