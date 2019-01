Bebé entre os três feridos graves de colisão no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 17:08, atualizado às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé de oito meses é um dos três feridos graves de um choque entre duas viaturas, este sábado à tarde, no Marco de Canaveses.

O rapaz, que seguia com o pai num dos carros envolvidos no acidente, entrou em paragem cardiorrespiratória após o acidente, mas a equipa de socorro conseguiu reverter a situação. Depois de estabilizada, a criança foi transportada, assim como o pai e um terceiro ferido grave, para o Hospital de São João, no Porto.

O terceiro ferido grave é o condutor do outro veículo envolvido no choque, um homem do Marco de Canaveses. Segundo o JN apurou, este terá perdido o controlo da viatura numa curva da variante à EN211, em Constance, tendo embatido na viatura onde seguia a família com a bebé.

A mãe da criança, que sofreu ferimentos ligeiros, foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A família, emigrada na Suíça, é natural de Felgueiras e estaria de visita a um amigo nas proximidades. Tinham regresso marcado para terras helvéticas no domingo.

Os Bombeiros do Marco de Canaveses tiveram o apoio das ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Hospital de São João, no Porto, do Padre Américo, em Penafiel, e do Senhora da Oliveira, em Guimarães.