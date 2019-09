Município lava montras para minimizar impacto de obras

António Orlando Hoje às 18:53 Facebook

Os serviços gerais da Câmara do Marco de Canaveses estão a limpar e a lavar montras de estabelecimentos comerciais afetados com as obras em curso na cidade no âmbito do Plano de Ação de Reabilitação Urbana.

A medida visa minimizar o impacto das obras que decorrem na malha urbana da cidade.

As obras iniciaram-se entre a Rotunda dos Bombeiros Voluntários e o cruzamento com a Rua Dr. Arlindo Gonçalves Soares e vão prosseguir na zona envolvente ao edifício dos Paços do Concelho: ruas de Chãos, Dr. Queirós Ribeiro, Rua Eng.º Carneiro Geraldes e Adriano José Carvalho e Melo; as avenidas Eng. Adelino Amaro da Costa, Gago Coutinho e o Largo Sacadura Cabral.

Numa segunda fase a empreitada prevê a reabilitação do Jardim Adriano José de Carvalho e Melo, designadamente, as ruas Eng.º Humberto Delgado e Dr. João Leal; Reabilitação da Avenida Professor Doutor Carlos Mota Pinto e reabilitação integral edifícios do Museu e Biblioteca Municipais.

"A limpeza e lavagem de montras, nas áreas a intervencionar, pretende incutir junto de todos um sentimento de acompanhamento, contribuindo também para um espírito de boa vontade dos comerciantes no que respeita à intervenção", justifica Cristina Vieira, presidente da Câmara do Marco de Canaveses.

A reabilitação vai incluir a realização de trabalhos gerais de pavimentação, colocação de novas infraestruturas de água, águas residuais, eletricidade e telecomunicações e alargamento de passeios em algumas das áreas a intervir.