Centro de Bem-Estar Animal entregou para adoção mais de 700 animais

O Centro de Bem-Estar Animal do Marco de Canaveses entregou num ano para adoção 702 animais. Destes, 558 são canídeos e 144 felinos. Trinta e dois animais foram para o estrangeiro.

Os números agora divulgados são relativos ao período compreendido entre julho de 2017, mês de inauguração, e julho de 2018.

O longo do primeiro ano de atividade do Centro deram entrada 522 canídeos e 180 felinos e foram feitas 428 esterilizações. Os números mostram que os animais recolhidos são quase todos entregues para adoção.

A Associação dos Amigos dos Animais do Marco de Canaveses (Animarco) é a entidade parceira da Câmara na recolha, tratamento, esterilização e promoção da adoção dos animais. A associação leva já 12 anos, mas apenas dispõe de um centro de recolha animal, digno desse nome, há um ano. "Faz realmente toda a diferença", admite Ana Isabel, presidente da Animarco.

A associação tem voluntários a trabalhar diariamente em várias plataformas de adoção, inclusive no estrangeiro, de forma a dar saída, com responsabilidade, dos animais que entram para a Animarco e estão ao cuidado da associação.

Porém nem tudo é um mar de rosas. "Passamos imensas dificuldades no nosso dia a dia, pois todos estes animais são alimentados e na sua grande maioria esterilizados através de quotas e donativos angariados por esta associação e nem sempre são suficientes", sublinha a responsável da Animarco.

Numa recente ação de recolha de alimento junto dos clientes de um hipermercado, a Animarco conseguiu angariar 620 quilos de ração que deu para seis dias de alimento aos animais da Associação.

A Câmara Municipal garante que "não tem poupado esforços" para esta missão de recolha e tratamento de animais abandonados. "Após a inauguração do centro já investimos mais cerca de cinco mil euros em melhoramentos e reforçámos a equipa do Centro com mais um colaborador, além de um subsídio anual de 24 mil euros que atribuímos à Animarco para ajudar nas despesas", explica a edil Cristina Vieira.