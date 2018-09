Choque entre motas faz três feridos graves, incluindo mulher grávida

António Orlando Hoje às 00:22 Facebook

Três feridos graves é o resultado de uma colisão entre um motociclo e uma mota, na tarde deste sábado, em Soalhães, Marco de Canaveses.

O acidente, que ocorreu na rua das Bouças, feriu os dois condutores e uma mulher grávida, que seguia com o marido e uma filha de três anos no motociclo (uma lambreta) acidentado. A menina saiu ilesa do acidente, mas o pai sofreu uma fratura exposta na perna. O condutor da moto, um rapaz de 18 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico. A mulher grávida de seis meses, por momentos, perdeu a memória.

Os feridos têm entre os 18 e os 30 anos e são todos da freguesia de Soalhães. Depois de assistidas no local pela SIV e VMER do Vale do Sousa, as vítimas foram levadas pelos bombeiros do Marco de Canaveses para o Hospital de Penafiel. Mais tarde o condutor da moto foi transferido para o Hospital de S. João, no Porto.