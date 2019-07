Colisão faz quatro feridos na ponte de Canaveses

António Orlando Hoje às 16:41 Facebook

Uma colisão entre dois veículos no tabuleiro da ponte de Canaveses, sobre o rio Tâmega, no Marco de Canaveses, provocou esta quinta-feira à tarde quatro feridos, um dos quais uma criança.

As vítimas, socorridas pelos bombeiros do Marco de Canaveses, foram levadas para a urgência do Hospital de Penafiel.

O embate, que terá ocorrido cerca das 15.15 horas, no sentido Marco-Penafiel, criou dificuldades de circulação na EN211. A ponte de Canaveses é o único acesso à cidade do Marco de Canaveses para quem vem da A4.