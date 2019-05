Colisão no Marco de Canaveses faz três feridos.

António Orlando Hoje às 19:03 Facebook

Uma colisão entre dois ligeiros ocorrida esta tarde, cerca das 18 horas, na Avenida Futebol Clube do Porto, no Marco de Canaveses, causou três feridos.

Uma das vítimas teve de ser desencarcerada pelos bombeiros para que lhe fosse prestada assistência pela emergência médica do INEM.

Duas das vítimas foram encaminhadas para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. "O outro ferido foi apenas assistido no local, não necessitou de ser evacuado", disse Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses.

Segundo relatos de populares, o acidente terá ocorrido no momento em que um dos ligeiros, um Seat que circulava no sentido ascendente, se preparava para atravessar a via, para abastecer nas bombas de combustível, tendo sido abalroado por um BMW que circulava no sentido contrário, descendente.

O Comando Distrital de Operações de Socorro enviou para o local 17 homens apoiados por sete viaturas.