"Concertos que nunca existiram" no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito horas de "Concertos que nunca existiram" com Solar Corona, Savage Ohms, ASIG, entre outros, decorrem neste sábado em Alpendorada, Várzea e Torrão, no concelho do Marco de Canaveses.

A ideia, que vai já em segunda edição, é dinamizar a cultura local com espetáculos gratuitos organizados por um grupo de jovens que regressou "à terrinha" depois de anos a estudar, nuns casos, e, outros, a trabalhar.

A maratona de concertos arranca de manhã, na praia de Bitetos, com um concerto acústico que vai acontecer durante um passeio de barcos e caiaques entre os rios Paiva e Douro. O destino é a Ilha dos Amores, um ilhéu onde é possível observar pedaços de três distritos em simultâneo: Porto, Viseu e Aveiro. Da parte da tarde, a partir das 15 horas, os concertos regressam à Quinta da Senhora da Guia.

O destaque vai para uma atuação a solo de Julius Gabriel, com o saxofonista alemão a apresentar o álbum de estreia a título individual, "Deram Deram Beam Beam", mas também para Heavy Ocean, Calcutá ou o "rapper" ASIG.

As lisboetas Savage Ohms, ainda sem material de estúdio publicado, atuam antes da banda de Barcelos Solar Corona, cujo álbum de estreia, "Lightning One", foi este ano editado por uma das parceiras do evento, a Lovers & Lollypops.

Segundo a organização, o evento inclui ainda "exposições de materiais artísticos, performances no local com artistas convidados e uma galeria intitulada 'Ocupa'".

O objetivo é "uma festa" de celebração "da cultura e da amizade", em que "a natureza virgem também é protagonista", dizem os jovens organizados na Associação Rústico.