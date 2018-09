Conferência sobre fundador do concelho que prendeu Zé do Telhado

António Orlando Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

A Associação dos Amigos do Concelho de Marco de Canaveses em parceria com a Câmara local, vão realizar no próximo sábado, dia 15 de setembro, pelas 14 horas uma conferência sobre o fundador do concelho, Adriano José de Carvalho e Melo.

A conferência que terá como orador Jorge Fernandes Alves, docente da Universidade do Porto, vai decorrer no Jardim Municipal, junto ao monumento erigido em sua homenagem e inaugurado no dia 3 de outubro de 1957.

Adriano José de Carvalho e Melo nasceu no lugar da Picota, freguesia de Tuías, em 3.8.1825 foi Governador Civil de Bragança, criando um corpo de polícia civil naquela cidade transmontana. Graças à sua atividade policial, na qualidade de administrador do Marco de Canaveses, prendeu José do Telhado, quando o "robim dos bosques português" tentava embarcar para o Brasil, escapado à ação da justiça. José do Telhado, à data considerado um terror por, durante nove anos, ter roubado os "senhorios" da região. Adriano Melo conseguiu deitar-lhe a mão.