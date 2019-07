Dois feridos em despiste de carrinha de transporte de gasóleo

António Orlando Hoje às 17:07 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas após o despiste de uma carrinha de transporte de produtos químicos, a meio da tarde desta segunda-feira, na variante à EN211, em Constance, Marco de Canaveses.

A viatura que seguia no sentido Penafiel - Marco acabou por cair a um campo agrícola onde ficou imobilizada. O alerta foi dado para o 112 cerca das 15.25 horas.

As vítimas, assistidas pelos bombeiros voluntários do Marco, foram transportadas para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

A carrinha transportava gasóleo e, segundo Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros, "foram solicitados meios para que, em segurança, se proceda à trasfega do combustível para outra viatura de modo. Só assim será possível rebocar a carrinha sinistrada", explicou.

O Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto mobilizou para o local quatro viaturas com 11 voluntários. A GNR tomou conta da ocorrência.