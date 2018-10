Dois feridos graves após colisão no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 19:31 Facebook

Dois feridos graves resultaram de um despiste seguido de colisão pelas 18.30 horas na variante à Estrada Nacional 211, em Constance, Marco de Canaveses.

As vítimas seguiam num Peugeot 206 GTI que circulava em direção a Penafiel . O ligeiro despistou-se e foi embater frontalmente contra um pesado de mercadorias que circulava em sentido contrário. O condutor do pesado saiu ileso do acidente.

As vítimas socorridas pelos bombeiros do Marco, Vila Meã, que tiveram de usar material de desencarceramento para que o o INEM pudesse atuar, e foram posteriormente transportadas para a urgência do Hospital de Penafiel.