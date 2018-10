Duas pessoas feridas numa colisão no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 22:01 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos ligeiros, pelas 21 horas desta segunda-feira, em Aliviada, Marco de Canaveses.

As vítimas são os condutores de um Seat Ibiza e de um Renault Megáne, respetivamente um homem de 52 anos, natural de Salvador, Amarante; e outro de 25 anos, de S.Martinho, Marco de Canaveses.

O condutor mais jovem teve de ser desencarcerado pelos bombeiros. As vítimas foram assistidas pela equipa da VMER do Vale do Sousa e transportadas para a urgência do Hospital de Penafiel.

A GNR tomou conta da ocorrência.