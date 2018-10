Corpo de emigrante assassinado no Brasil chega na quarta-feira a Portugal

António Orlando Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

O corpo de Joaquim António Queirós Pinto, emigrante português assassinado no Brasil com três tiros na cabeça, chega na quarta-feira de manhã a Portugal.

Concluída a ponte aérea, o cadáver será levado para a Capela do Divino Salvador, na Légua, Marco de Canaveses, onde será velado. O funeral está marcado para as 17.30 horas, no cemitério de Várzea de Aliviada.

Joaquim Pinto, de 29 anos, o mais novo de quatro irmãos, emigrante há 10 anos, estava no Brasil há quatro anos. O jovem foi atingido com três tiros na cabeça, no Jardim Arco Verde, em Anápolis, na madrugada de 23 de setembro, acabando por morrer no local. Os motivos e os autores do homicídio ainda não são conhecidos. A polícia brasileira continua a investigar.

A família desconhece as razões para o assassinato, sabendo-se apenas que a vida do marcuense, em termos económicos, não seria fácil.

Por cá a família, também de fracos recursos económicos, tem em curso um peditório para pagar a despesa da transladação e do funeral. Até ao passado domingo já tinham sido angariados cerca 7800 euros, ainda assim longe os 11 mil euros necessários só para a trasladação. Assim é pedido a quem quiser oferecer, por exemplo, flores, que as substitua por um donativo. Os donativos podem ser entregues pessoalmente à família ou por transferência bancaria para o IBAN : PT50 0045 1343 4030 6967.