Encontrado cadáver em putrefação junto a riacho no Marco de Canaveses

António Orlando Ontem às 19:29, atualizado hoje às 00:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo de um indivíduo com cerca de 40 anos foi encontrado, esta segunda-feira à tarde, junto à Ribeira da Raposeira, freguesia de Banho e Carvalhosa, Marco de Canaveses.

O corpo, em avançado estado de decomposição, foi localizado por um morador quando procedia a trabalhos agrícolas na orientação de águas pluviais.

Ao lado do cadáver, encontrava-se uma bicicleta, admitindo-se que o homem possa ter caído de uma altura de sete metros, da rua da Cabreira, à margem do riacho, onde foi localizado no meio de folhas arrastadas por uma enxurrada.

Na freguesia, pelo que o JN conseguiu perceber, não há relatos de qualquer desaparecimento recente, embora se admita que a vítima pudesse residir na freguesia vizinha de Mancelos, Amarante. É que na véspera da tempestade ANA, foi avistado em Banho e Carvalhosa a presença de um indivíduo com as mesmas características, aparentando algum défice cognitivo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O corpo foi removido cerca das 18.30 horas, pelos bombeiros do Marco de Canaveses, para a morgue do Hospital de Penafiel.