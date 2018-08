Estava deitado na estrada e morreu atropelado no Marco de Canaveses

Mónica Ferreira Hoje às 11:02 Facebook

Um homem de 58 anos morreu depois de ser atropelado por um carro, ao fim da noite de quinta-feira na freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, no Marco de Canaveses.

Ao que foi possível apurar, o homem, também residente naquela freguesia do concelho marcuense, estaria deitado na estrada, numa rua com pouco movimento. O condutor do carro, não se apercebendo da sua presença, passou-lhe com a viatura por cima.

A vítima ficou inconsciente e depois entrou em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, o homem não resistiu e o óbito foi declarado no local.