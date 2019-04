Hoje às 10:45 Facebook

Uma explosão causou ferimentos graves em dois trabalhadores de uma pedreira do Marco de Canaveses, na zona industrial de Alpendorada, Várzea e Torrão, esta sexta-feira de manhã.

As duas vítimas foram transportadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

No local, estão os Bombeiros do Marco com três viaturas, dois helicópteros e três carros do INEM. A GNR também se encontra no local.

O alerta para o incidente foi dado às 9.04 horas, segundo o CDOS do Porto.