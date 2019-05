António Orlando Hoje às 15:32 Facebook

Um tratorista perdeu a vida, esta segunda-feira, na sequência de um acidente em Penhalonga - Pacos de Gaiolo, no Marco de Canaveses.

O acidente ocorreu cerca das 13.30 horas, na rua do Charco.

A vítima ainda foi submetida a tentativas de reanimação por parte dos bombeiros voluntários do Marco de Canaveses, mas a equipa da VMER do Vale do Sousa acabaria por declarar o óbito.

A GNR de Alpendorada tomou conta da ocorrência.