Igreja de Siza é palco para Orquestra Sinfónica de 70 jovens músicos

António Orlando Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma Orquestra Sinfónica formada por 70 estudantes de música oriundos do Norte e Centro do país dão um concerto esta sexta-feira às 21h15 na Igreja de Santa Maria, no Marco de Canaveses.

O concerto encerra um estágio organizado pela Artâmega- Academia de Artes, no Marco de Canaveses, dirigido por Christopher Bochmann, compositor e maestro titular da Orquestra Sinfónica Juvenil.

"Além de potenciar o dinamismo social em torno do nosso Conservatório, pretendemos com este estágio promover as orquestras sinfónicas. O que é mais vulgar nestas zonas são as orquestras filarmónicas e a ideia é abrir horizontes", explica Carlos Correia, diretor da Artâmega.

O estágio com duração de uma semana reúne alunos de 15 Conservatórios desde Viana do Castelo até Coimbra passando pelo Porto e Vila Real, etc. Os alunos estão alojados na Escola Secundária, ensaiam na EB1 Marco e fazem as refeições na Escola Profissional de Agricultura do Marco.

O concerto que hoje vai decorrer na Igreja desenhada por Siza Vieira tem entrada grátis. O encore final será com a interpretação do Coro Di Schiavi Ebrei de Giuseppe Verdi pelos coros geral da Artâmega e de Pais e Amigos da Artâmega.