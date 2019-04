Iguarias de Baixo Tâmega buscam certificação

António Orlando Ontem às 22:51 Facebook

Seis iguarias a região do Baixo Tâmega estão em processo de certificação no âmbito do BTinova, projeto que tem como objetivo a capacitação e qualificação dos operadores turísticos da região.

Os produtos candidatos à certificação são os Doces Conventuais de Amarante, o Mel do Marão, as Maçãs de Basto, os Citrinos da Pala, o Fumeiro de Baião e o Anho Assado com Arroz de Forno, transversal a toda a região, mas com maior relevância no Marco de Canaveses e Baião.

A candidatura foi revelada no decurso da apresentação dos resultados do projeto BTinova que decorreu na Casa de Quintã, no Marco de Canaveses. Na ocasião, foi também apresentada a primeira versão de um Roteiro Enogastronómico, designado por "Verde Sentido".

Nesta primeira fase o roteiro conta com a adesão de 52 operadores turísticos, que passam a integrar uma rede de oferta turística no Baixo Tâmega, promovendo o território "como um destino que se destaca pela qualidade da sua paisagem, da gastronomia e do vinho verde" referiu Paulo Pereira, presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT).

O roteiro Verde Sentido resulta de ações de apoio e qualificação que foram realizadas nos estabelecimentos de restauração nomeadamente na definição da carta de vinhos verdes específicos da região e visitas técnicas aos estabelecimentos de alojamento aderente.