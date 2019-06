Jazz no Jardim: novo festival no Marco de Carnaveses começa sexta-feira

António Orlando Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Pernadas, músico criativo sem limites que foi uma das refrescantes surpresas do MIMO 2018, é cabeça de cartaz da primeira edião do festival Jazz no Jardim, a decorrer entre sexta-feira e sábado, no Marco de Canaveses.

Além do criador do Worst Summer Ever, que atua na noite de sábado, o Jazz no Jardim conta com outros nomes emergentes da cena jazzística em Portugal, como Ricardo Toscano, o jovem prodígio do saxafone, Manuel Linhares, a nova voz masculina do Jazz - que teve em "Traces of Cities" o seu primeiro álbum de originais, ao qual se seguiu "Boundaries" - e os novatos M.I. Quartet, onde se inclui a marcuense Margarida Madureira.

Além dos concertos, que decorrem num palco montado no jardim municipal da cidade, está previsto igualmente um conjunto de atividades para toda a família durante o festival.

"Dentro da programação cultural do concelho, este é o evento que comemora o início do verão, é também um momento de fruição e um instrumento pedagógico de formação pela cultura, nos dois dias do festival, decorrerão workshops de instrumentos musicais abertos aos interessados das diferentes gerações", explica fonte da Câmara local, que organiza o Jazz no Jardim.

A ideia é colocar o nome do Marco de Canaveses no mapa dos festivais de jazz do país. "Desejamos que o festival contribua para o crescimento do Marco, enquanto cidade emergente na área cultural e aberta a diferentes tendências", expressa Cristina Vieira, autarca local.

As oficinas de jazz estão previstas para a manhã e tarde de sexta-feira para os alunos do 1º Ciclo, e na tarde de sábado para todas as idades.