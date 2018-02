Encontrado corpo de jovem que desapareceu ao salvar homem no rio Douro

António Orlando, Augusto Correia e Joana Almeida Silva Hoje às 09:45, atualizado às 10:36 Facebook

Foi encontrado o corpo do jovem de 19 anos que havia desaparecido terça-feira à noite ao salvar um homem que se terá tentado suicidar no rio Douro, em Alpendorada.

A informação foi confirmada pelo Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto. Contactado pelo JN, o comandante dos Bombeiros do Marco de Canaveses, Sérgio Silva, presente nas buscas, escusou-se a confirmar a informação, que estava já a ser veiculada por vários órgãos de comunicação social portugueses.

O corpo foi localizado às 10.06 horas desta quarta-feira de manhã, nas buscas subaquáticas a cargo dos mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto e resgatado das águas às 10.32 horas, segundo informação do CDOS do Porto. Decorre, agora, a operação para remover a viatura.

André Ferreira, de Várzea do Douro, atirou-se à água para salvar um homem que caiu de carro ao rio, no cais de Bitetos, numa aparente tentativa de suicídio, terça-feira à noite.

Com a ajuda de um amigo conseguiu resgatar o alegado suicida, um homem idoso, mas desapareceu nas águas do rio Douro.

As buscas, suspensas durante a madrugada, foram retomadas esta quarta-feira de manhã, com um total de 13 homens, auxiliados por cinco viaturas e dois barcos, dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canavezes, da Capitania do Porto do Douro e da GNR.

É aguardada a chegada de uma equipa de mergulhadores dos Sapadores Bombeiros do Porto.