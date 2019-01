Jovens atropeladas numa passadeira no Marco de Canaveses

António Orlando Ontem às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas jovens, na casa dos 20 anos, foram atropeladas esta segunda-feira, cerca das 21.15 horas, no Marco de Canaveses.

As vítimas, colegas de trabalho numa sapataria da cidade, segundo relato de populares, foram abalroadas numa passadeira da rua Amália Rodrigues.

Assistidas pelos bombeiros do Marco de Canaveses, as jovens foram levadas para a urgência do hospital de Padre Américo, em Penafiel.

O condutor do ligeiro que provocou o atropelamento, com cerca de 60 anos, terá dito que não viu as jovens e que andaria à procura de uma farmácia para comprar medicação para o neto. Refira-se que uma das funções daquela passadeira é, nomeadamente, permitir o acesso à farmácia.

Ainda segundo relatos recolhidos no local pelo JN, as jovens passavam a passadeira abraçadas para atenuar o frio que se faz sentir. "Ao verem o carro, uma tentou ir para um lado e outra para o lado oposto e a hesitação acabaria por inviabilizar a fuga", explicou uma testemunha ao JN.

Por indicação da GNR, o automobilista acompanhou a patrulha até ao quartel para realização do teste de alcoolemia.